Gazzetta – Manna ha in testa i 3 nomi per iniziare la rifondazione

Giovanni Manna sarà presto ufficialmente designato come nuovo responsabile dell’area sportiva del Napoli. Potrebbe già essere in città oggi stesso e fare la sua prima apparizione allo stadio domenica. Nel frattempo, il direttore sportivo sta già lavorando alla costruzione del Napoli del futuro, identificando i giocatori chiave su cui basare il rinnovamento della squadra.

Per la difesa, piace Lucas Martinez Quarta della Fiorentina. A centrocampo, c’è interesse per il nuovo nome di Koné del Borussia Mönchengladbach. In attacco, si guarda con interesse alla rivelazione della Liga, Dovbyk del Girona. Questi tre potrebbero essere i colpi fondamentali per rinnovare il Napoli. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.