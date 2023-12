Francesco Graziani, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del gol di Osimhen. Ecco cosa ne pensa:

“Il colpo di testa di Osimhen è tanta roba, così come la papera di Scuffet. Il Napoli poteva segnare in tante occasioni, ma ha fatto due goal per negligenza assoluta del reparto difensivo avversario. Hanno permesso ad Osimhen di palleggiare sette volte con ginocchio e poi ha messo anche il cross al centro”.