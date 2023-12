Napoli-Frosinone, le formazioni ufficiali: ampio turnover e sorpresa a centrocampo

Comincia il percorso in Coppa Italia per il Napoli di Walter Mazzarri.

La formazione azzurra scende in campo alle 21 per giocare contro il Frosinone. Per poter accedere ai quarti di finale, la squadra di Walter Mazzarri dovrà riuscire a battere la formazione di Eusebio Di Francesco.

In caso di vittoria, il Napoli dovrà affrontare la vincente tra Juventus e Salernitana, in campo il 4 gennaio.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, ci saranno altri 30’ addizionali; se non cambierà nulla si dovrà ricorrere ai rigori.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Okoli, Monterisi, Lusuardi; Kvernadze, Bourabia, Barrenechea, Garritano; Brescianini, Cheddira, Caso.