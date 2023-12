Blanc: “Napoli-Barcellona? Sarà un grande spettacolo. Ecco a cosa dovranno stare attenti i blaugrana”

Laurent Blanc, ex difensore di Napoli e Barcellona, è stato intervistato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, in vista della doppia sfida di Champions League tra le sue due ex squadre.

L’ex difensore, in merito alla situazione della formazione azzurra e alla vittoria dello scorso campionato, ha dichiarato: “Il Napoli lo scorso anno ha fatto qualcosa di straordinario, ma si sapeva che quest’anno non sarebbe stato facile confermarsi, tantomeno in Champions League. Ma questa squadra resta sempre tra i big club”.

In vista della grande sfida tra Napoli e Barcellona, Blanc ha risposto ad alcune domande sul paragone tra i bomber delle rispettive squadre, Osimhen e Lewandowski: “È un bel duello. Osimhen è un fuoriclasse, è giovane e dunque ha un grande margine di miglioramento; Lewandowski è vicino alla fine della carriera, ma resta sempre uno dei più grandi attaccanti”.

Infine, l’ex difensore francese fa un pronostico per il doppio confronto tra partenopei e blaugrana: “Il Barcellona è creativo e offensivo, dovrà fare i conti con la difesa di Mazzarri. Non mi sbilancio, sarà di certo un grande spettacolo“.