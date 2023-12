Calciomercato, De Maggio: “Il Napoli interverrà sul mercato a gennaio per acquistare un difensore”

Valter De Maggio, giornalista e direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica Radio Goal e ha accennato gli obiettivi di mercato, per la prossima finestra invernale, della società partenopea.

La squadra di Walter Mazzarri, a causa degli infortuni di Anguissa, Zielinksi ed Elmas, è a corto di centrocampisti e il giornalista fa il punto della situazione: “Il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato nel caso in cui Gaetano dovesse essere ceduto in prestito e se Demme dovesse lasciare il club”.

Inoltre, secondo De Maggio, il club campano non dovrebbe limitarsi ad acquistare solo per il centrocampo: “Dalle informazioni che ho, in società hanno deciso di acquistare anche un centrale di difesa a gennaio”.