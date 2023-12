Repubblica – L’ottava vittoria del campionato comincia dopo 69 minuti. Il motivo

Nel suo editoriale, pubblicato oggi su Repubblica, Antonio Corbo commenta la vittoria del Napoli sul Cagliari. “La prima ora è una penosa confessione dei limiti del Napoli”, spiega il giornalista. “Che sia meno forte l’hanno capito tutti”. L’elogio più importante lo dedica a Mario Rui, appena ritornato dall’infortunio: “Ma l’ottava vittoria del campionato comincia dopo 69 minuti, quando entra un insospettabile omino dell’altro Napoli, un mancino bizzarro, talvolta litigioso ma estroso, costruttivo, discusso. Ma ora torna in gioco. Mario Rui riprende il suo posto a sinistra e tutto il Napoli si rimette in equilibrio. Come una vecchia carretta del mare stracarica a destra e vuota a sinistra, si inclina su un lato fino ad arenarsi per oltre un tempo”.