Il Mattino – Pronto il rinnovo di Osimhen: le cifre

Victor Osimhen ha vissuto una settimana incredibile: vittoria del Pallone d’Oro africano, passaggio agli ottavi di finale di Champions League e ritorno alla vittoria in casa anche in campionato con la sua impronta (gol e assist). A impreziosire ulteriormente la sua bellissima settimana è stato l’incontro tra il suo agente Roberto Calenda e Aurelio De Laurentiis. L’edizione odierna de Il Mattino, infatti, conferma le voci sul rinnovo. Le cifre sono letteralmente da capogiro: ingaggio da 10 milioni a stagione più una clausola rescissoria da 130 milioni di euro valida soltanto per l’estero. Il contratto, esteso fino al 2026, accontenterebbe così sia la società che il calciatore e, soprattutto, accontenterebbe i tifosi.