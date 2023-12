La critica della Gazzetta: “Marcenaro si fida troppo del Var”

Napoli-Cagliari sembra concludersi col 3-1 grazie al gol di Matteo Politano. Marcenaro si fida del var e annulla il gol per fuorigioco. La Gazzetta dello Sport analizza l’episodio: “Molto dubbio l’annullamento del 3-1 di Politano per fuorigioco di Osimhen sul filtrante di Lobotka. Al nigeriano non arriva mai il pallone, per l’intervento di Dossena. Il fuorigioco c’è ma l’arbitro Marcenaro si fida troppo della chiamata del Var, sarebbe stata opportuna una revisione sul campo per capire se Osi incide sull’azione”.