De Maggio: “L’arbitro è l’alibi dei perdenti. Malafede? Se lo pensassi cambierei lavoro”

Il giornalista Walter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal – in onda su Radio Kiss Kiss Napoli -, si è soffermato sulla partita Napoli-Inter e sugli episodi arbitrali.

Ecco quanto dichiarato: “Io dico sempre che l’arbitro è l’alibi dei perdenti, però, vedendo alcune cose devo dire che non tutto mi convince. Lobotka-Lautaro non viene fischiato fallo, prosegue l’azione, fa goal Calhanoglu e tutti i giocatori del Napoli protestano, mentre al VAR gli dicono che non c’è nulla. Se pensassi che gli arbitri siano in malafede cambierei lavoro e non parteciperei a certe recite“.

Poi, parentesi sul mercato: “A gennaio il Napoli opererà, secondo me serve qualcosa a centrocampo e forse anche un centrale di difesa di alto livello. Osimhen? Attendo sul rinnovo, ci sono due esigenze. Il calciatore vuole un ingaggio più elevato, il Napoli si deve tutelare perché rischierebbe di perderlo a zero se non lo vendesse la prossima estate”.