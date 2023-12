Sorrentino: “Meret? Portiere di alto livello, difficile trovare uno più forte di lui”

Stefano Sorrentino, ex portiere ed opinionista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte per il programma radiofonico Marte Sport Live.

L’ex portiere del Chievo Verona ha speso alcune parole sul numero 1 del Napoli, Alex Meret: “Penso che Alex l’anno scorso abbia disputato la sua miglior stagione della sua carriera. Quest’anno, invece, commette alcuni errori e viene criticato. Per me resta sempre un portiere di alto livello, è giovane ed è in Nazionale”.

L’opinionista Mediaset, in merito al rinnovo del portiere azzurro, si esprime così: “Al giorno d’oggi trovare un portiere più forte di Meret è difficile. E poi penso che il Napoli, attualmente, abbia problemi più urgenti e la questione portiere non penso rientri tra questi”.