CdS – La Juve ha temuto di perderla! Il dato che stava favorendo il Napoli

Il Napoli vede arrivare la prima sconfitta in trasferta. All’Allianz Stadium la Juventus si prende i tre punti con il gol di Gatti. “Non meritavamo di perderla”, ha detto Mazzarri ai microfoni di Dazn. A confermare la sua teoria, ci pensa il Corriere dello Sport. Il dato lascia riflettere, anche se le partite durano 90′:

“La Juventus la vince dopo aver temuto di poterla perdere, in un primo tempo che un Napoli esemplare ha riempito di sé, di una personalità limpida, di un possesso palla (quasi) insospettabile, 67%. Ma quella partita, avvolta in un telo azzurro per 45′, la Juventus l’ha ripresa, l’ha rielaborata, l’ha rimodulata e l’ha tenuta per sé, con freddezza e con una padronanza del campo e dei nervi che gli appartiene. Per un po’, sino al té, la scena è stata di Lobotka e di Osimhen, di Anguissa e (ahilui), di Kvaratskhelia, di quella autorevolezza che ha costretto Madame a starsene bassa, in attesa di trovare riferimenti visibili sino a quel momento esclusivamente in Chiesa e in Cambiaso e in pochino in Rabiot”.