CdS, Barbano boccia Natan: “Non è adatto per la Serie A. Zanoli? Vi dico la mia”

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Alessandro Barbano boccia Natan. Il giornalista ci va giù pesante sul centrale brasiliano. “Tutte le volte in cui Natan non ha passato la palla indietro – si legge – come per disfarsi di un oggetto ingombrante, se n’è disfatto cedendola in ritardo al georgiano cinturato alle spalle dai marcantoni di Allegri. Ci sono voluti settanta minuti per comprendere che il giovane brasiliano non è un centrale adatto per la serie A e non è neanche un esterno”. Infine un breve elogio a Zanoli: “Quando è entrato il giovane Zanoli, in pochi secondi la musica è cambiata”.