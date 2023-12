Ecco la Top 5 dei portieri di Serie A per rendimento dopo 14 giornate, considerando solamente i portieri che hanno ricevuto un voto in almeno 10 occasioni, anche qui nessun azzurro presente in questa classifica, sperando che Meret posso entrarci presto.

6,62 DI GREGORIO (Monza)

6,38 CONSIGLI (Sassuolo)

6,36 FALCONE (Lecce)

6,33 TERRACCIANO (Fiorentina)

6,32 SOMMER (Inter)