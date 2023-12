Emessi 54 Daspo per alcuni tifosi di Napoli ed Hellas Verona per comportamenti inappropriati lo scorso 21 ottobre

Roberto Masucci, questore di Verona, ha emesso 54 Daspo come conseguenza dei comportamenti tenuti da tifosi di Napoli ed Hellas Verona prima, durante e dopo la partita del 21 ottobre scorso.

Sono 32 i Daspo emessi nei confronti dei sostenitori napoletani che, prima del calcio d’inizio, si sarebbero resi protagonisti degli scontri avvenuti con un gruppo di ultras veronesi all’esterno del parcheggio ospiti. 7 invece quelli adottati per il medesimo motivo nei cofronti di supporters gialloblu, mentre sono 4 quelli per altrettanti destinatari della ex Jugoslavia.

Altri 2 Daspo per sostenitori veronesi che, nel corso della partita, avrebbero spintonato e costretto un supporter napoletano a lasciare il posto a lui assegnato e lanciato una birra, danneggiando il computer di un esponente dello staff dell’Ufficio Stampa del Napoli.

Infine altri 9 Daspo sono stati comminati a ultras partenopei per le violenze perpetrate ai danni delle forze di polizia e dei tifosi locali al termine della partita. In particolare, uno di questi era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico all’interno del minivan che stava conducendo.

Chiusa questa prima tornata di provvedimenti, sono ora in valutazione le posizioni di oltre cinquanta tifosi per ulteriori episodi di violenza o illegalità registrati sia al termine della partita Hellas-Napoli, sia in occasione dell’incontro Hellas Verona-Monza per comportamenti tenuti all’interno, nei pressi o nella zona dello Stadio.