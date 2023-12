Gazzetta – Napoli: Occhi puntati ancora una volta su Samardzic

Il Napoli è attivamente alla ricerca di rinforzi e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta esplorando il mercato per valutare la possibilità di fornire a Walter Mazzarri nuovi giocatori a partire da gennaio. Uno dei principali punti di attenzione è il centrocampo, specialmente considerando che Frank Anguissa sarà impegnato nella Coppa d’Africa all’inizio dell’anno. Inoltre, nel lungo periodo, potrebbe esserci la necessità di affrontare la possibile partenza di Piotr Zielinski, il cui contratto scade alla fine della stagione.

L’attenzione della dirigenza azzurra sembra essere ritornata su un vecchio obiettivo, Lazar Samardzic, centrocampista serbo-tedesco che in estate è stato vicino a trasferirsi all’Inter e recentemente è stato associato anche alla Juventus. Samardzic, più simile a Zielinski che ad Anguissa, è del 2001 e ha già dimostrato di poter essere una minaccia per il Napoli. Tuttavia, l’Udinese sembra chiudere la porta a un possibile trasferimento. Il giovane talento richiederebbe un investimento di circa 20 milioni di euro, ma il direttore sportivo dell’Udinese, Federico Balzaretti, ha dichiarato che la volontà del club è quella di trattenere il giocatore a Udine per completare il suo percorso di crescita, definendolo un talento di massimo livello e puro.