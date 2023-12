Emergenza terzino in casa Napoli: Olivera potrebbe rientrare a febbraio, si valutano tre profili

Il Napoli le sta provando tutte per sostituire sulla fascia sinistra i lungodegenti Olivera e Mario Rui, ma fino a questo momento con scarsi risultati. Juan Jesus e Natan non hanno la stessa spinta e di questo ne risente anche Kvaratskhelia spesso lasciato solo contro le difese avversarie. Ecco che la Gazzetta dello Sport parla di un possibile investimento a gennaio in quella zona di campo considerando che i tempi di recupero dei due calciatori non sono brevi, soprattutto quelli dell’uruguaiano. Si valutano tre profili provenienti dalla Liga. Il primo è Juan Miranda, classe 2000 in forza al Betis. Sul calciatore c’è anche il Milan ma potrebbe essere un occasione per molte squadre visto il contratto in scadenza l’anno prossimo. Il secondo è Javi Lopez dell’Alaves: 21 anni, buona tecnica, velocità e cross, ma spesso troppo grintoso e irruento negli interventi. Il terzo è Manu Sanchez del Celta Vigo. Un classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid e attualmente allenato dall’ex Rafa Benitez. Se ne saprà di più tra qualche settimana quando i tempi di recupero di Olivera e Mario Rui saranno più chiari e definiti.