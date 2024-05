Pioli: “Non ho parlato con nessuna squadra”

Stefano Pioli, in conclusione della stagione con il Milan, con cui con molta probabilità concluderà il suo ciclo, commenta nel post partita con il Torino, persa 3-1 fuori casa, il suo futuro:

Il commento sulle difficoltà del Milan ai microfoni di SkySport: “Non ho avuto difficoltà perché il gruppo è sempre stato coeso. Abbiamo avuto difficoltà come le altre squadre, abbiamo fatto un buon campionato. Il rammarico resta l’uscita dalla Champions League.”

Sul futuro e una possibile panchina del Napoli, dunque: “Non ho parlato con nessun’altra squadra, ho troppo rispetto per quanto abbiamo fatto in questi anni. Ci penserò quando sarà il momento giusto, ora sono concentrato per questo finale.”