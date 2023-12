Meret-Gollini, Repubblica: “Mazzarri ha scelto il portiere di Napoli-Inter”

Si avvicina Napoli-Inter, partita valida come 14ª giornata di Serie A. Le due fazioni si schiereranno al Maradona alle 20:45 e sarà un match fondamentale per entrambe. Dal lato dei nerazzurri, la necessità di trovare i 3 punti per scavalcare nuovamente la Juventus attualmente prima, per i partenopei invece la vittoria sarebbe importante per dimostrare di saper vincere anche contro una big.

Per Mazzarri sarà fondamentale la scelta del portiere, in dubbio dopo le buone prestazioni di Gollini e l’errore di Meret a Madrid. Secondo la Repubblica, il mister ha già scelto: “Confermato, invece, Alex Meret, chiamato ad un pronto riscatto dopo l’errore del Bernabeu sulla conclusione di Paz ( il 3- 2) che ha condannato il Napoli alla sconfitta”.