Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, non è ancora fatta per il rinnovo di Osimhen. Nonostante l’annuncio a sorpresa del Presidente, si sta ancora lavorando al si del nigeriano. L’ incontro a Madrid con il suo procuratore Calenda è stato positivo ma non definitivo. Il Napoli vuole evitare di arrivare in estate con il calciatore ad un anno dalla scadenza e ADL in prima persona sta conducendo la trattativa.