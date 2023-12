CdS – Zielinski non è al 100%, ma contro l’Inter vuole esserci

Questa sera contro l’Inter potrebbe segnare una svolta per la stagione del Napoli. Una vittoria contro i neroazzurri lancerebbe i partenopei, che si porterebbero -5 e nuovamente in lotta per lo Scudetto. Gli azzurri però sono in emergenza, ieri ha dato forfait anche Zanoli e la difesa dovrebbe essere la stessa vista con il Real Madrid. Il dubbio resta Zielinski: il polacco ha rimediato una colpo alla coscia in Champions e non è al 100%. Ci sono partite però in cui non si può fare a meno del polacco che proverà a stringere i denti. Lui vuole esserci e Mazzarri difficilmente si priverà dell’estro del suo centrocampista. Lo riporta il Corriere dello Sport.