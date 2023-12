UFFICIALE – Termina il sorteggio per i gironi di Euro 2024, azzurri sfortunati

Si è da poco concluso il sorteggio per i gironi di Euro 2024, che ha visto l’Italia partire dalla quarta fascia, nonostante sia la squadra campione in carica. Per la Nazionale azzurra di Luciano Spalletti girone non semplice, con due avversarie su tre di altissimo livello. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone B, e dovranno affrontare la Spagna, squadra affrontata nella semifinale di Euro 2020, poi la Croazia di Luka Modric, e l’Albania di Sylvinho. Per la formazione di mister Spalletti non sarà facile difendere il titolo vinto con Roberto Mancini, ma è questa la volontà dell’ex tecnico del Napoli e dei suoi ragazzi. Più fortunati i sorteggi per molte altre big.