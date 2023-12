Giordano: “Il Napoli è più forte dell’Inter, però i grandi club non fanno così”

Il giornalista Marco Giordano è intervenuto a Radio Marte per parlare di Napoli ed Inter, in vista della prossima sfida tra i due club.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli vale davvero l’Inter? E’ più forte dell’Inter, se guardiamo l’organico. Ciò che ha fatto l’anno scorso non può essere dimenticato ed è qualcosa che accresce i meriti di Giuntoli e di Spalletti, che hanno dato un grande apporto in termini di competenza. Il Napoli ha una qualità enorme, la stessa che l’ha portato ad essere protagonista nelle ultime stagioni. L’Inter è una grande squadra ed è indiscusso che stiamo parlando di una grande società. A Torino, a dire il vero, sono rimasto abbastanza perplesso dall’atteggiamento contro la Juventus. Che il Napoli valga l’Inter, ora, deve dirlo il campo, così da certificare questa idea e dare un senso diverso ai valori”.

Poi Giordano ha continuato: “Mazzarri non dirà niente? Alla viglia di Napoli-Inter, questa scelta mi lascia molto perplesso. Non vale il principio secondo cui ha già parlato mercoledì. Quando ragioniamo dello spessore di un grande club, bisogna metterci anche questi atteggiamenti. Non è una cosa che riguarda i giornali e le tv, perché possiamo sopravvivere anche senza le dichiarazioni di un allenatore. I tifosi, però, vedono nei media un ponte che li collega al club, e far tacere Mazzarri vuol dire abbattere questa forma di collegamento alla vigilia di una sfida importante. I grandi club fanno diversamente”.