Tina: “Natan è inadeguato, è stato un errore di valutazione. Cajuste come Ndombele”

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, sorgono dei dubbi sul Napoli e i calciatori a disposizione di Mazzarri. Di questo ha parlato Pasquale Tina a Radio Marte.

Di seguito le sue parole: “Kim Min-jae era un fenomeno e la partita di Madrid ha provato come Natan, a certi livelli, sia inadeguato. Probabilmente, l’errore è stato fatto nella valutazione: andava preso insieme ad un centrale più esperto. Anche Amir Rrahmani non sta facendo una grande stagione, al netto di un infortunio che ha costretto a gestirlo”.

Poi Tina ha continuato: “Il Napoli paga, inoltre, l’assenza di un terzino sinistro di ruolo: con un giocatore adattato, perdi l’appoggio a Kvara. Meret ha fatto due buone parate, prima dell’errore che lo ha riportato sul banco degli imputati. Per tanti, è lui il capro espiatorio, ma per me non è soltanto lui. Questa squadra, a mio avviso, è in crescita sul piano fisico e ci aspettiamo che possa ulteriormente migliorare, da questo punto di vista contro l’Inter. Anche Jens Cajuste non è pronto, come lo era Tanguy Ndombele l’anno scorso, quando il francese arrivò in prestito. Anche lo svedese è un tema da affrontare”.