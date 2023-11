Gasperini: “Soddisfatto dall’Atalanta vista col Napoli, ma la mancata vittoria toglie entusiasmo”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato nel corso della conferenza stampa antecedente la gara di Europa League Atalanta-Sporting Lisbona. Tra gli argomenti, il tecnico è tornato anche sulla gara di campionato in cui gli orobici sono stati sconfitti dal Napoli.



“Ci sono differenze tra la squadra vista in campionato e quella vista in coppa? No, non c’è differenza. Devo dire che anche queste partite che abbiamo giocato contro Inter e Napoli a me la squadra ha soddisfatto, la nostra è una squadra che ha dimostrato di star bene anche sotto l’aspetto mentale. Non aver vinto ti toglie un po’ di entusiasmo, ma si gioca ogni tre giorni e hai tempo per ripartire“.