Graziani: “Mazzarri non ha fatto miracoli, l’unico problema era Garcia. Ora serve continuità”

Ciccio Graziani, ex calciatore ed allenatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex allenatore ha speso alcune parole sul nuovo tecnico del Napoli e della scorsa gara di campionato contro l’Atalanta: “Mazzarri non ha fatto miracoli, semplicemente ha riportato la squadra a giocare come l’anno scorso. Il problema di questa squadra era Garcia; i giocatori non avevano creato un legame con lui”

“Non era facile vincere a Bergamo, Osimhen ha dimostrato di essere tornato e con la voglia di riportare in Napoli in alto, soprattutto con quell’assist ad Elmas in scivolata” continua l’ex campione del mondo.

Infine, l’ex attaccante della nazionale italiana conclude con una raccomandazione: “Ora al Napoli serve continuità, non basta la vittoria con l’Atalanta. Questa squadra deve avere la consapevolezza di essere guariti dopo il periodo negativo con Garcia”.