Albarella: “Mazzarri ha saputo toccare le corde giuste dei giocatori. Olivera? Ecco quando tornerà”

Eugenio Albarella, ex allenatore e preparatore atletico, è stato intervistato da Radio Marte durante la trasmissione radiofonica Marte Sport Live.

Albarella, da preparatore tecnico, ha analizzato la preparazione atletica del nuovo Napoli di Walter Mazzarri: “Ho analizzato i parametri di volume riguardo gli aspetti fisici e, facendo riferimento all’ultima gara di campionato contro l’Atalanta, il Napoli ha superato l’indice medio delle ultime prestazioni”.

“Secondo me, Mazzarri ha saputo toccare le corde giuste ai giocatori e questi ultimi hanno saputo ritrovare quella compattezza che avevano l’anno scorso” continua Albarella.

Inoltre, il preparatore atletico ha speso alcune parole anche sull’infortunio di Mathias Olivera: “Fortunatamente si tratta di una distorsione di secondo grado e non una rottura del crociato. Di solito ci vogliono dalle 8 alle 12 settimane per guarire ma sono convinto che per almeno due mesi il terzino uruguayano sarà lontano dal campo”.