Gianni Impronta: “Scudetto? Mazzarri ha determinato questo”

L’ex azzurro Gianni Impronta è intervenuto su Canale 21 nel corso di Campania Sport: “Scudetto ancora possibile per il Napoli? Io sono sempre ottimista e soprattutto lo sono per il Napoli dopo l’arrivo di Mazzarri. Quando è arrivato ho detto subito che De Laurentiis farà un altro capolavoro. Contro l’Atalanta ho visto ciò che mi aspettavo, Mazzarri ha cominciato a liberare mentalmente i suoi giocatori. Temevamo difficoltà anche di natura fisica ma non ce ne sono state. Molti addetti ai lavori dicevano che con Garcia un problema del Napoli era quello fisico, mentre abbiamo visto che se si ha la mente libera anche se a livello atletico non si è fatto un granché le cose funzionano lo stesso.

In campo ho visto la libertà mentale che non c’era, i ragazzi prima erano bloccati e attanagliati, è l’arrivo di Mazzarri che ha determinato questo. Per me il Napoli può dire la sua fino in fondo. Non mi spaventano le gare importanti che Mazzarri dovrà affrontare. Più ce ne sono come quella di Madrid, Inter e Juve e più motivazioni ci saranno. Se il Napoli tornerà a fare quello che più o meno faceva l’anno scorso porterà a casa vittorie. La squadra si è sentita libera, ha ottenuto la prima vittoria che li porterà in cima alla classifica. Sono convinto di ciò che ho detto.”