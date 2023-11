Juventus-Inter, le formazioni ufficiali

La domenica della 13esima giornata di Serie A si chiude con il derby d’Italia in casa dei bianconeri. La Juventus tenterà il sorpasso in classifica proprio sui nerazzurri che invece giocheranno per allungare le distanze dalle inseguitrici. Di seguito le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.