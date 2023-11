Salernitana-Lazio – Finisce 2-1 all’Arechi, i granata ritornano alla vittoria ribaltando i biancocelesti

All’Arechi la Salernitana batte la Lazio di Maurizio Sarri nell’anticipo del sabato pomeriggio di questa giornata di Serie A. I biancocelesti nel primo tempo passano in vantaggio grazie a Ciro Immobile, che dal dischetto spiazza Costil e indirizza la gara verso la formazione della Capitale. Nel secondo tempo cambia però completamente l’inerzia della sfida, circa 10 minuti dopo l’inizio della ripresa Kastanos batte Provedel e porta il risultato in parità. Dopo aver sfiorato la rete del soprasso un paio di minuti prima, Antonio Candreva riesce a ribaltare il risultato, battendo il portiere biancoceleste con un destro dalla lunga distanza che prende una traiettoria strana che si insacca alle sue spalle. Nonostante il forcing finale il match non cambia a livello di risultato, e i granata riescono così a portare a casa la prima vittoria stagionale in campionato.