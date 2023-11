Formazione ufficiale della Dea, Gasperini sceglie De Keteleare con Lookman

L‘Atalanta ospita il Napoli oggi alle 18:00 valida per la 13esima partita di Serie A allo Gewiss Stadium. L’obiettivo della squadra bergamasca è quello di scavalcare i campioni d’Italia in carica per ottenere un posto alla prossima Champions League. La squadra allenata da Gasperini è obbligata a vincere dopo la sconfitta contro L’Inter e il pareggio contro l’Udinese.

Ecco la formazione ufficiale dell’Atalanta:

3-4-2-1 All: Gasperini (Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, De Keteleare.