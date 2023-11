Criscitiello: “Mazzarri rappresenta la soluzione temporanea”

Michele Criscitiello, ha parlato di Rudi Garcia nel suo editoriale per il portale Sportitalia.com: “Il nuovo corso non avanza, ma neanche il vecchio stile logoro. Mazzarri rappresenta la soluzione temporanea, forse l’unica decente. De Laurentiis non ha commesso un errore nel scegliere Walter, ma ha sbagliato a fidarsi di Rudi. Non c’è nulla di male nell’ammettere un errore, specialmente dopo aver portato lo scudetto a Napoli il mese precedente, il primo senza Dio. De Laurentiis ha replicato l’errore di Agnelli, post Marotta, credendo che non avesse bisogno di un manager forte. A quei livelli, la presenza di una figura autorevole è sempre necessaria. Ora, nel tunnel, Aurelio deve trovare una soluzione da solo.

Mazzarri deve concentrarsi su due obiettivi: cercare di progredire il più possibile in Champions e non perdere la stessa Champions. La squadra è talentuosa, ma è essenziale lavorare sulla mentalità prima e sulle prestazioni fisiche dopo. In breve tempo, il Napoli ha dissipato un patrimonio. Spalletti e Giuntoli potrebbero gioire, poiché questo è un segnale chiaro della vittoria di chi non è più presente. Il segreto risiedeva in noi stessi, non nel presidente. A gennaio, qualcosa sarà necessaria per il Napoli, anche se, come già detto, il problema non sono i calciatori”.