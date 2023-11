L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle sfide di fuoco che attendono il prossimo allenatore Igor Tudor alla guida del Napoli. Secondo il quotidiano la squadra ha salutato domenica pomeriggio Garcia, e domani in campo potrebbe incontrare Tudor alla ripresa. Un nuovo allenatore, una nuova filosofia di gioco, con l’idea della difesa a tre e la missione di rianimare i campioni d’Italia. Di talento, ce n’è. Il gruppo è dimezzato dall’assenza di dodici nazionali, ma la prossima settimana saranno pronti. Pronti per un periodo durissimo. Decisivo sia per la qualificazione agli ottavi di Champions sia per per rientrare nella corsa-scudetto. Il 25 novembre, si comincia a Bergamo con l’Atalanta, e a seguire il Napoli affronterà il Real Madrid, poi al Maradona con l’Inter. Poi si andrà a Torino con la Juventus e di nuovo in casa con lo Sporting Braga. Tudor si giocherà già tantissimo del suo presente e del futuro in appena 17 giorni. Battesimo di fuoco per un uomo di ferro.