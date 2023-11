Secondo il giornalista Gianluca di Marzio non c’è ancora una scelta definitiva di De Laurentiis sull’erede di Garcia sulla panchina del Napoli. Ecco quanto detto:

“Ieri il club azzurro ha offerto un anno di contratto a Igor Tudor, che avrebbe dato la propria disponibilità a firmare. Oggi però il presidente De Laurentiis e i vertici del Napoli incontreranno l’allenatore ex Cagliari per parlare di un possibile ritorno in azzurro. Tudor resta in attesa di una risposta dal presidente De Laurentiis, che al momento sembra davvero più tentato e deciso dal riportare a Napoli Mazzarri.”