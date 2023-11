L’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter ha fatto il punto sulla situazione allenatore in casa Napoli post esonero di Rudi Garcia. Ecco quanto detto:

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha aperto anche i colloqui per la panchina del Napoli con Walter Mazzarri. Il tecnico toscano accetterebbe di buon grado i 6 mesi di contratto proposti dal presidente azzurro. Dunque è in stand by la trattativa con Igor Tudor che chiede due anni di contratto ed attende una risposta dal Napoli”.