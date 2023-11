Sono ore di riflessione in casa Napoli dopo il ko degli azzurri contro l’Empoli e Garcia ad un passo dall’esonero. A peggiorare la situazione è la condizione fisica di Mario Rui, uscito dal campo zoppicante. Si teme una lesione all’adduttore sinistro, previsti per martedì gli esami per stabile l’entità dell’infortunio dello spagnolo.