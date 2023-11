Il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sull’esonero di Rudi Garcia: “Al momento non è stata ancora annunciata ufficialmente alcuna decisione, ma l’esonero di Garcia sembra ormai scontato. Nella giornata di domani, lunedi 13 novembre, si svolgerà un summit alla presenza di tutti (De Laurentiis, dirigenti), per sancire definitivamente questa scelta. Tudor e Mazzarri le due opzioni per la panchina”.