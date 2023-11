Andreazzoli post Napoli-Empoli: “Bisogna giocare per vincere, noi l’abbiamo fatto”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato di Napoli-Empoli a DAZN dopo il match. Il tecnico azzurro si è soffermato in particolare sulla prestazione della sua squadra e su un particolare cambio nel corso della partita, ma ha anche parlato del Napoli. Ecco le sue parole:

“Non c’è altra strada, bisogna giocare per vincere. Io sono fatto così e la squadra deve prendere da me. Se facciamo così possiamo infastidire chiunque, magari non vincere ma infastidire sì. È lo spirito che conta, la squadra è stata sempre lì con la voglia di vincere”.

Sul Napoli: “Quando si fanno le analisi delle partite perse si cerca sempre un motivo per cui la squadra non ha fatto bene. Noi abbiamo tentato in tutte le maniere di fare quello che volevamo fare e siamo stati premiati”.

Andreazzoli ha poi parlato del cambio Fazzini-Kovalenko: “È una questione di energie. Fazzini e Ranocchia sono stati bravi, anche oltre le mie aspettative. Ma i ragazzi sapevano che avrebbero dovuto dare tutto. Ci serviva più energia e Kovalenko l’ha dimostrato”.