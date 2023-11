Garcia, silenzio stampa prima di Napoli-Empoli: la decisione della società

In vista del match di campionato in cui il Napoli affronterà l’Empoli di Andreazzoli, domani alle ore 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona, era programmata per oggi alle ore 12.30 la conferenza stampa di Rudi Garcia.

L’ufficio stampa della società partenopea ha comunicato che Rudi Garcia non farà la classica conferenza stampa prima della gara.

Scelta decisa da parte della società che, dopo il pareggio deludente in Champions League contro l’Union Berlino, vuole preparare la gara di domenica lontano dai riflettori e dalle domande dei giornalisti.