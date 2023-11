Giuffredi: “Politano vuole rinnovare a vita. Gaetano? Se non gioca andrà via a gennaio”

Mario Giuffredi, procuratore di Politano, Gaetano, Mario Rui e Di Lorenzo ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione Delietta Gol, in diretta su TV Luna.

L’agente, in merito alla situazione rinnovi dei propri giocatori, ha parlato di Politano e del suo rapporto con la squadra e con la città: “Matteo vorrebbe chiudere la carriera a Napoli, finora non abbiamo ancora parlato con il presidente De Laurentiis ma gli ho accennato questo suo pensiero e penso che molto presto parleremo di rinnovo”.

Inoltre, Giuffredi ha parlato anche di un altro azzurro, Gianluca Gaetano, che sta facendo fatica ad inserirsi: “Gianluca è un fuoriclasse, ma per dimostrarlo ha bisogno di giocare. Dev’essere schierato per capire se è in grado di disputare partite importanti e per giocare in una squadra come il Napoli. Per questo motivo dico che se da qui a dicembre non gli sarà dato spazio, chiederemo la cessione”.

Infine, il procuratore spende alcune parole anche su Di Lorenzo e Mario Rui: “Sia Mario che Giovanni hanno rinnovato. Fino a quando la società ha piacere di averli in squadra, loro resteranno. Napoli non deve essere un punto di partenza o una situazione di passaggio ma deve essere un punto di arrivo”.