Spuntano 3 papabili nomi per la panchina del Napoli

Anche se Garcia non è in bilico, è tempo di tirare le somme e cominciare a pensare al futuro. Aurelio De Laurentiis lo sa e anche se ripone molta fiducia in Garcia, non può non pensare cosa riserverà il futuro per il suo Napoli. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis sarebbe rimasto impressionato da 3 allenatori in particolare: Farioli, tecnico del Nizza, Palladino del Monza e Di Francesco del Frosinone.Uno dei 3,il prossimo anno, potrebbe essere sulla panchina del Napoli. Per il momento però rimane Garcia che però, per guadagnarsi ulteriormente la fiducia di ADL, dovrà raggiungere i primi 4 posti in campionato e qualificarsi agli ottavi di Champions League.