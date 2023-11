Napoli, l’ex preparatore dei portieri: “Ecco l’unico che potrebbe sostituire Meret”

Luciano Tarallo, ex preparatore dei portiere della SSC Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di “Un Calcio alla Radio“, in onda su Radio Napoli Centrale: “Meret ha fatto una partita tranquilla, quelli che gli hanno dato un voto insufficiente per la gara con la Salernitana sono degli incompetenti. Il gol di Giroud? Non guardano bene le azioni, forse c’è un problema di vista. Meret in quell’occasione non poteva uscire. I telecronisti secondo me dovrebbero aggiornarsi un po’”. Aggiunge poi: “Gol di Elmas? E’ partito sotto le braccia di Ochoa, fino a quel momento ha fatto grandi parate, quella si poteva tranquillamente prendere. In Roma-Lecce ho visto una parata simile a quella di Alex; a volte i portieri si sentono insicuri e respingono il pallone, invece di bloccare. Per sostituire Meret, sceglierei solo Szczesny: fa la differenza alla Juventus”. Ha concluso Tarallo.