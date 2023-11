Fedele: “Napoli secondo solo all’Inter, senza secondo posto è fallimento”

Gaetano Fedele è intervenuto a Radio Crc: “Sono stato a Frosinone ieri sera, ho seguito la partita, una bella partita, che non vedevo da tempo. Il Frosinone mi ha impressionato per l’intensità, per la qualità dei giocatori e per l’età degli stessi per cui devo fare i complimenti a Di Francesco, ma soprattutto al direttore Angelozzi che ha costruito una bella squadra non spendendo molto. Non so come andrà a finire, ma sta mettendo in luce dei calciatori interessanti”.

“Garcia è una delle problematiche, ma ce ne sono altre; ognuno deve fare il suo lavoro. La presenza di De Laurentiis va anche bene, ma non va bene la conoscenza calcistica che vuole mettere a disposizione della squadra perchè ritengo non sia competente. Un grande imprenditore si circonda di persone che di competenze ne hanno. Il calcio non è come il cinema, il calcio viene giudicato da un elemento che prescinde da tutto: il risultato. Il rispetto delle persone dato dalla professionalità va valorizzato altrimenti si va avanti da soli. Si arriva ad un certo punto in cui per migliorare bisogna farsi da parte e lasciar fare ai professionisti. Io mi aspetto un Napoli che faccia il Napoli, in questo momento sta facendo ciò che qualsiasi squadra medio-alta classifica avrebbe fatto. Mi auguro ci sia un cambio di rotta, perchè se ci sarà una svolta in questa storia nel Napoli, vuol dire che si lotterà per il quarto posto. Il Napoli come rosa è secondo solo all’Inter per cui non fare il secondo posto sarebbe un fallimento”.