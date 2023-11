Sosa: “Premio in denaro? Io lo rifiutai, e a Marino dissi questo”

Roberto ‘El Pampa’ Sosa è intervenuto a Tele A per parlare del Napoli, sua ex squadra, e della situazione del club azzurro.

Ecco le sue parole: “Aurelio De Laurentiis è fiondato negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo di Napoli-Milan? Nei miei anni il confronto era con Marino, non ricordo di confronti col presidente. Può aiutare l’allenatore, ma secondo me non dà stimoli in più. Non credo che un calciatore abbia bisogno del patron per essere più motivato”.

Poi Sosa ha parlato della notizia di una possibile promessa di ADL ai giocatori riguardo a un premio in denaro: “Non voglio credere a questa notizia. Ricordo che in B quando c’era possibilità del premio promozione in Serie A, non tutti prendevano la stessa cifra, ma io andai da Pierpaolo Marino e dissi già se ho il contratto in Serie A quello era il mio premio. Non mi dava alcuno stimolo, poi può darsi che il calcio sia cambiato…”.