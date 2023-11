Come riportato da Calcio & Finanza , nella giornata odierna la Uefa pagherà una nuova percentuale dei premi riguardanti la Champions League. Il totale complessivo che elargirà la UEFA è di 284,55 milioni, diviso nelle 32 squadre partecipanti, di cui 134,4 per i bonus delle prime tre giornate e 150,5 per il market pool.

Le italiane beneficeranno di 34,7 milioni e la quota maggiore verrà assegnata al Napoli(12,4 milioni) per via della vittoria dello scudetto dello scorso anno.