Fedele: “Napoli dominante con il Milan? Una balla, il vero problema è questo”

A Radio Marte, l’ex procuratore Enrico Fedele è intervenuto per parlare del Napoli e delle difficoltà del club azzurro.

Ecco le sue parole: “C’è chi dice che il Napoli possa ripartire dal 4-2-3-1? Questa è una fantasia. Nel secondo tempo il Napoli ha avuto meno possesso palla e ha fatto solo quattro tiri in porta, con due gol su una prodezza ed una papera del portiere. Io penso che il Napoli giochi sempre nella stessa maniera. Il problema è uno: senza Osimhen, non tiriamo mai in porta”.

Poi Fedele ha continuato: “Il Napoli ha tirato quattro volte in tutto, contro il Milan, e mai nel primo tempo. I due gol, lo ripeto, sono stati una prodezza ed una papera. Chi dice che il Napoli abbia dominato nel secondo tempo dice una balla, perché il Napoli ha avuto il possesso della palla per il 47%. Kvaratskhelia, nel secondo tempo, è scomparso. Il Napoli nasce con il 4-3-3 e deve continuare su quella strada”.