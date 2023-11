Di Lorenzo, parla l’ex agente: “Da piccolo non faceva il terzino, vi svelo il suo primo ruolo”

L’ex procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Vittorio Tosto, ha parlato a Radio KissKiss in vista della sfida di domani contro la Salernitana.

Ecco le sue parole: “Sulla carta Salernitana-Napoli sfida senza storia, sembra che non ci sia partita. Però occhio, perché le motivazioni a volte fanno la differenza come capitato ad esempio in Fiorentina-Empoli. Essendo un derby, e quindi partita delicata, io andrei con un giocatore di esperienza sulla sinistra contro Candreva”.

Tosto ha continuato: “Preferisco Mario Rui perché il calciatore granata potrebbe caricarsi sulle proprie spalle la squadra e trasmettere il pensiero giusto ai suoi. Lui è un leader, e che sta anche bene, quindi io mi aspetto il portoghese perché è il fattore che può pareggiare la questione esperienza”.

Poi sul passato del capitano ha concluso: “Di Lorenzo quando era alla Lucchese da bambino sapete in che ruolo giocava? Davanti alla difesa, e da lì è partita tutta la sua avventura. Raspadori attaccante costoso e grande investimento, perché ha prospettive importanti sia per il Napoli che per la Nazionale italiana”.