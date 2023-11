Pedullà: “Zielinski-Inter? Non si vuole ripetere la vicenda Mertens. Sull’interesse della Juve…”

Da giorni ormai, numerose fonti parlano di un interessamento di diversi club italiani nei confronti di Piotr Zielinski. Il contratto del polacco, in scadenza al termine di questa stagione, rende il centrocampista un profilo appetitoso per le big italiane. Proprio del futuro di Zielinski ha parlato Alfredo Pedullà attraverso il suo sito.

Di seguito le sue parole: “Piotr Zielinski ha il contratto in scadenza e la sua priorità è quella di restare al Napoli. Certo, stiamo per entrare in un territorio pericoloso per il club, ma Il classe ‘94 ha intenzione di aspettare. La scorsa estate lo avevano cercato Al Ahli e Lazio, ma il Napoli non ha accettato offerte e soprattutto lui ha detto no all’Arabia, gli avrebbero offerto la luna”.

Poi Pedullà ha continuato: “A gennaio può succedere qualcosa? Potrebbero tornare in azione le sirene arabe, ma la volontà di Zielinski è sempre quella di attendere una proposta di De Laurentiis che consenta di trovare la totale quadratura. Zielinski è stato accostato a Inter e Juve per la prossima estate, ma c’è una bella differenza. All’Inter Piotr piace moltissimo per un affare a parametro zero, ma i nerazzurri non vogliono ripetere la vicenda Mertens. In sintesi il belga sembrava sul punto di sbarcare a Milano, ma poi decise di rinnovare a Napoli. Quindi, l’Inter vuole restare alla finestra, avendo intuito la priorità di Zielinski, pronta a entrare in campo soltanto se non ci fosse il prolungamento. Quanto alla Juve a noi non risultano traiettorie da seguire eventualmente in prospettiva, il polacco non è – almeno oggi – un candidato nella lista della spesa per la prossima estate”