Alvino, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “C’è tanto nervosismo in casa Napoli, nessuno riesce a mascherare questo stato d’animo. La presenza di De Laurentiis si fa sentire, poi per quanto riguarda le questioni tecniche tocca a Garcia. Il primo tempo contro il Milan è stato bruttissimo, ma per il secondo tempo gli azzurri meritano tanti applausi”.