Marco Verratti ha accettato un botta e risposta per il canale qatariota Alkass TV Sports.

L’ex stella del Paris Saint-Germain dopo 11 anni nella capitale francese si è trasferito questa estate in Qatar.

Il centrocampista parlato della situazione che ha coinvolto Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo e Nicolò Fagioli:“Mi dispiace per loro perché sono miei amici ma noi giocatori dovremmo essere un modello per le persone e soprattutto per i bambini, quei ragazzi che ci ammirano e sognano di rappresentare le squadre e la Nazionale italiana. Hanno fatto un errore enorme, un errore inaccettabile, so che sono ancora giovani, non mi è piaciuto come i media li hanno trattati e come sono stati minacciati con parole crudeli, dopotutto tutti noi sbagliamo nella vita e sia Tonali che Zaniolo hanno imparato la loro lezione e se ritenuti responsabili pagheranno per ciò che hanno fatto. Ma dobbiamo anche aiutarli a stare al loro fianco, hanno solo 22 anni e non credo che intendessero ciò che piaceva ai bambini, a volte sbagliano ma non lo pensano sul serio. Allora quello che hanno fatto è stato stupido, molto stupido perché come giocatore dovresti essere un idolo per la società”.