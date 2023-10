Mediaset, Mauro: “Pareggio giusto tra Napoli e Milan”

Durante un’apparizione nel programma “Pressing” trasmesso sui canali Mediaset, l’ex calciatore azzurro Massimo Mauro ha condiviso le sue osservazioni sulla partita tra Napoli e Milan: “Il Napoli è stato in svantaggio di due gol, e il Milan sembrava avere l’opportunità di segnare anche il terzo e il quarto gol, ma non è riuscito a chiudere la partita. Il Napoli ha mostrato una grande prestazione, con Politano in particolare in grande forma, e ha segnato un gol di qualità. Alla fine, il pareggio sembra essere il risultato giusto, poiché entrambe le squadre hanno commesso molti errori e alla fine hanno pareggiato.”